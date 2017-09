Actualidade

O Governo moçambicano aprovou hoje a proposta do Plano Económico e Social (PES) que prevê um PIB de 5,3% em 2018 face a 4,7% este ano e uma inflação anual de 11,9% contra 18% no ano em curso.

Falando em conferência de imprensa no final de uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, a porta-voz do órgão, Ana Comoana, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique de 2018 será maior que o da média de África, projetado em 3,5%, e das chamadas economias emergentes, que será de 4,8%.

"Podemos dar-nos por felizes com o PIB que vamos alcançar", declarou Ana Comoana.