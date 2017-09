Actualidade

Uma exposição com obras de Rembrandt e outros mestres holandeses, e outra com uma centena de obras dedicada ao "ouro branco", o açúcar da Madeira, vão marcar a rentrée do Museu Nacionalde Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

O MNAA irá receber "uma paisagem raríssima" criada por Rembrandt, que será exposta em conjunto com peças das Coleções Reais holandesas, a propósito da visita oficial a Portugal dos reis da Holanda, revelou hoje à agência Lusa o diretor do museu, António Filipe Pimentel.

"Esta pintura de Rembrandt será exibida com mais sete peças das coleções reais e duas obras da própria coleção do MNAA, sendo uma delas um desenho de uma paisagem também da autoria do mestre holandês", indicou.