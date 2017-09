Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, espera que o Governo "ouça com atenção" o aviso de "economistas do PS" de que "não é preciso fazer uma consolidação orçamental tão rápida como o ministro das Finanças tem defendido".

Economistas do 'think thank' Institute of Public Policy (IPP), entre os quais o deputado do PS Paulo Trigo Pereira, propõem uma política orçamental "menos restritiva" do que a prevista pelo Governo até 2021, defendendo que, com metas menos apertadas, seria possível mais despesa pública e, consequentemente, mais crescimento económico.

"Acho muito interessante que haja um grupo de economistas do PS que esteja defender algo que o Bloco de Esquerda tem dito. Nós temos que fazer escolhas e não é preciso fazer uma consolidação orçamental tão rápida como o ministro das Finanças tem defendido", disse hoje Catarina Martins aos jornalistas, à margem da primeira ação de campanha autárquica do dia, em Santa Maria da Feira.