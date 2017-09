Actualidade

A REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou hoje que reuniu as aprovações regulatórias exigidas para a aquisição da totalidade da EDP Gás, um investimento de 532,4 milhões de euros, devendo concluir o negócio nos próximos 15 dias.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Rodrigo Costa informou que "se encontram verificadas as condições suspensivas (incluindo as aprovações regulatórias necessárias) para o efeito da aquisição pela subsidiária da REN, REN Gás, S.A., da totalidade do capital social da EDP Gás, S.G.P.S., S.A. e das suas subsidiárias [...]".

A REN adianta que, "nos termos acordados pelas partes, é expectável que a referida transação seja concretizada no prazo de aproximadamente 15 dias".