Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva que vai permitir a Washington sancionar unilateralmente pessoas, empresas e instituições envolvidas em atividades comerciais com a Coreia do Norte.

"Anuncio uma nova ordem executiva que alarga significativamente a autoridade [dos Estados Unidos] para sancionar pessoas, empresas e instituições financeiras que financiam e facilitam o comércio com a Coreia do Norte", anunciou Trump durante um almoço de trabalho com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, realizado à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, a decorrer em Nova Iorque.

"Os bancos estrangeiros vão confrontar-se com uma ameaça clara: fazer negócios com os Estados Unidos ou facilitar o comércio com o regime sem leis da Coreia do Norte", salientou o chefe de Estado norte-americano que já tinha anunciado algumas horas antes que Washington ia impor hoje novas sanções contra Pyongyang.