Actualidade

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na segunda ronda do torneio russo de São Petersburgo, ao perder frente ao francês Jo-Wilfried Tsonga em três 'sets'.

O jogador luso, atual 57.º do mundo, perdeu o primeiro parcial apenas no 'tie-break', 7-6 (7-1), reagiu bem no segundo, ao vencer por 6-3, mas o francês, segundo cabeça de série e que ocupa a 18.ª posição da hierarquia mundial, foi mais forte no terceiro, vencendo por 6-2, num encontro que durou 2:11 horas.

