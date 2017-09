Actualidade

A Organização dos Estados Americanos (OEA) vai enviar, pela primeira vez, uma missão de observação para as eleições de outubro de 2018 no Brasil, foi hoje anunciado.

"É um grande passo que o maior país da América do Sul conte connosco para um acontecimento são significativo como são as próximas eleições gerais. É significativo da abertura do Brasil e das suas autoridades e reconhecimento da qualidade profissional das nossas missões", afirmou o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, em comunicado.

A organização não revelou qual será a dimensão da missão, uma vez que ainda procura financiamento para custear a missão no Brasil.