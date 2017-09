Antevisão

Treinador do Benfica pediu a compreensão dos adeptos e garantiu que a equipa vai ultrapassar a má fase que atravessa, a pior sob o seu comando.

O outono chega hoje, mas há muito que os dias estão sombrios na Luz. Com o empate frente ao Braga para a Taça da Liga, o Benfica somou o 3º jogo seguido sem vencer.

Apenas por uma vez Rui Vitória esteve tanto tempo sem triunfos à frente dos encarnados, mas na última época – entre 18 de março e 5 de abril – conseguiu três empates. Um deles, em casa com o FC Porto, até permitiu manter a liderança do campeonato.

Desta vez, as águias somaram duas derrotas e um empate e dão por si com margem muito reduzida para mais deslizes. Com Vitória, o Benfica sempre teve arranques com percalços: 3 derrotas em todas as competições até à 6ª jornada em 2015/16; 2 empates em 2016/17; e agora 2 derrotas e 2 empates, embora esta época tenham feito mais um jogo, o da Taça da Liga.

Quem não parece muito preocupado com o rival é Sérgio Conceição, que disse ontem não acordar ou adormecer a pensar em Benfica e Sporting. E deixou um aviso para o jogo de hoje com o Portimonense: vale três pontos, tal como a visita a Alvalade da próxima semana.