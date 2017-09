Sismo/México

O sismo de magnitude 7,1 que atingiu o México, na terça-feira, provocou 273 mortos, anunciou hoje o Ministério do Interior, referindo que o número de desaparecidos supera a centena e que existem mais de dois mil feridos.

No mais recente balanço das vítimas mortais, o ministério detalhou que dos 273 mortos, 137 ocorreram na Cidade do México, 73 em Morelos, 43 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e um em Oaxaca.

"O número de vitimas está a mudar constantemente, à medida que os trabalhos de resgate e remoção de detritos continuam a decorrer. A maquinaria é apenas usada na limpeza e não em estruturas colapsadas", refere em comunicado.