Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, considerou hoje que Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, está "mentalmente perturbado", referindo que "vai pagar caro" as ameaças contra o seu país.

"Eu farei com que o homem à frente do comando supremo nos Estados Unidos pague caro pelo seu discurso a pedir a destruição total da Coreia do Norte", disse Kim Jong-un, de acordo com a agência estatal KCNA, citado pela francesa AFP.

O líder norte-coreano, segundo a agência, classificou Donald Trump como um "criminoso e um 'gangster' que gosta de brincar com o fogo", frisando que o Presidente dos Estados Unidos é "impróprio para manter o comando supremo de um país".