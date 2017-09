Actualidade

Três pessoas morreram no Haiti na quinta-feira, de acordo com o primeiro balanço do Ministério do Interior, quando o furacão Maria, que devastou a Dominica e Porto Rico, estava a 250 quilómetros a nordeste do país.

Um homem de 45 anos morreu no departamento do Norte, enquanto tentava atravessar um rio após a subida do caudal. Duas outras pessoas, uma mulher e um homem com cerca de 20 e 50 anos, respetivamente, foram mortas em Cornillon, uma pequena cidade a 40 quilómetros a leste da capital, segundo o comunicado oficial.

Na quinta-feira, as autoridades registaram inundações em várias localidades na sequência da subida do caudal dos rios.