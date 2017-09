Actualidade

As autoridades de Porto Rico elevaram na quinta-feira para 12 o número de mortos na ilha à passagem do furacão Maria depois de serem encontrados oito corpos no município de Toa Baja, vítimas de afogamento.

O autarca de Toa Baja, Bernardo Márquez, disse que a tragédia no seu município ocorreu depois da abertura das comportas do reservatório do Lago La Plata.

Alguns meios de comunicação locais informaram que não foram ativados os alarmes de inundação no município, que continua sem eletricidade desde quarta-feira, tal como a maior parte da ilha.