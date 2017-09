OE2017

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje o valor défice do primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, sendo que o objetivo do Governo para o conjunto do ano é reduzi-lo para 1,5% do PIB.

No início de setembro, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) divulgou a sua estimativa, esperando o défice do primeiro semestre de 2017 em contabilidade nacional, a que conta para Bruxelas, tenha ficado nos 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A confirmar-se a estimativa central da UTAO, o défice melhora face ao primeiro semestre de 2016, quando representou 2,8% do PIB, mas fica aquém da meta do Governo para o conjunto do ano: 1,5% do PIB.