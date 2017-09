Actualidade

O Festival de Cinema de San Sebastian começa hoje, em Espanha, e conta com três filmes portugueses em competição, de Filipa César, Jorge Jácome e Inês de Lima Torres.

A abertura do festival basco acontece com "Submergence", filme do realizador alemão Wim Wenders, protagonizado por Alicia Vikander e James McAvoy.

Nesta 65.ª edição, estão em competição "Spell Reel", primeira longa-metragem de Filipa César, e "Flores", curta-metragem de Jorge Jácome, ambos numa secção dedicada "às propostas cinematográficas mais variadas, surpreendentes e apetecíveis do ano".