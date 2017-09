Coreia do Norte

O Governo do Japão disse hoje "estar preparado" para enfrentar a ameaça da Coreia do Norte de lançar uma bomba de hidrogénio para o oceano Pacífico, em resposta ao discurso do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministro porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga, assegurou que o Japão "está preparado para esta situação", já que as autoridades estão "a vigiar com cautela" e classificou de "inaceitável" a ameaça do regime norte-coreano.

"O Japão fará todos os esforços necessários para proteger a segurança do povo japonês", disse, em conferência de imprensa.