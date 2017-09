Actualidade

O exército paquistanês acusou hoje a Índia da morte de seis civis na fronteira entre os dois países, devido a alegados disparos efetuados por guardas, que também causaram 26 feridos.

"Brutalidade no Dia Mundial da Paz", disse o gabinete de informação do exército paquistanês numa mensagem publicada na rede Twitter, ao dar conta de vários incidentes na quinta-feira em Chappar, Harpal e Charwa, e no Punjab paquistanês, junto à fronteira com a Índia.

O exército paquistanês informou que entre os feridos há 15 mulheres e cinco crianças, e que o corpo de 'rangers' respondeu de "forma adequada" aos disparos.