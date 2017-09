Actualidade

O Presidente do Irão disse hoje que o país vai reforçar as capacidades militares e balísticas, apesar das críticas dos Estados Unidos e da França, durante um desfile comemorativo do início da guerra com o Iraque em 1980.

"Quer queiram quer não, vamos reforçar as nossas capacidades militares, necessárias em termos de dissuasão. Vamos desenvolver os nossos mísseis e também as nossas forças aérea, terrestre e marítima. Para defender a nossa pátria não vamos pedir autorização a ninguém", disse Hassan Rohani, num discurso transmitido em direto pela televisão.

