Actualidade

A Coreia do Norte acusou hoje a imprensa oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) de se curvar perante os Estados Unidos, ao criticar o programa nuclear do regime de Kim Jong-un.

A agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA disse que o Diário do Povo, jornal oficial do PCC, e outra imprensa estatal chinesa, "submetem-se às ações ignorantes da Administração de [Donald] Trump".

O comentário difundido pela KCNA mencionou, entre outros exemplos, que o Diário do Povo escreveu que o programa nuclear norte-coreano é um "nó de forca colocado no próprio pescoço do país".