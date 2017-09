Actualidade

Os árbitros portugueses de futebol enalteceram hoje a "coragem" do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, em "sair em defesa" dos árbitros, e falam numa reflexão profunda no setor.

"Fernando Gomes teve a coragem de sair em defesa pública dos que se expõem na arbitragem e na disciplina, dois pilares do futebol e do desporto", refere a nota divulgada hoje pelos árbitros do quadro principal categoria 1.

A reação surge depois de um texto de Fernando Gomes, em que o presidente da FPF alerta para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado.