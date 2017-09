Actualidade

O Ministério das Finanças considera que a redução do défice orçamental para 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre, hoje reportada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "comprova a credibilidade da estratégia orçamental" do Governo.

"Comprova-se, assim, a credibilidade da estratégia orçamental. A complementaridade da estratégia de gestão criteriosa dos recursos públicos e do fomento do crescimento inclusivo, baseado no investimento de qualidade, revela-se a melhor forma de assegurar crescimento económico socialmente equitativo a médio e a longo prazo", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo ministério de Mário Centeno.

Afirmando que "o objetivo orçamental do corrente ano será assim alcançado", o executivo sustenta que "a redução equilibrada do défice, com reforço do investimento e das políticas sociais, permitirá a diminuição sustentada da dívida pública, fator essencial para garantir o financiamento do Estado, das empresas e das famílias".