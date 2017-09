Actualidade

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) elogiou hoje o teor do artigo assinado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, tal como Fernando Gomes, também encontra "sinais de alarme" na modalidade.

"O retrato traçado pelo líder federativo é verdadeiro e deve merecer cuidada atenção de todos os que têm responsabilidades no futebol português. Também a APAF encontra no futebol português sinais de alarme, que devem preocupar todos, das entidades públicas aos clubes e estruturas desportivas", advertiu o organismo, em comunicado.

A reação da APAF surgiu depois de um texto de Fernando Gomes, no qual o presidente da FPF alerta para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e do Estado.