Actualidade

O Governo "está empenhado no combate ao discurso do ódio" e tem compromisso na defesa do setor da arbitragem, salientou hoje o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, em sintonia com Fernando Gomes.

João Paulo Rebelo reagiu às palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nas quais Fernando Gomes fala hoje em "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem".

Na mensagem, o responsável máximo do futebol português instou o Governo a envolver-se cada vez mais no "objetivo coletivo de combater de forma efetiva as ameaças ao futebol, nas suas diversas vertentes".