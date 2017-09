Migrações

O número de migrantes que morreu desde janeiro até agora é de 4.002, a maioria dos quais, 2.556, nas rotas migratórias do Mediterrâneo, disse hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O número dos que morreram este ano até ao dia de hoje nas rotas do Mediterrâneo representa uma redução em relação ao mesmo período de 2016, quando se registaram 3.269 mortes.

No Saara e no norte de África morreram 358 migrantes e na África subsaariana 269, "quatro vezes mais que no ano anterior", indicou o porta-voz da OIM Joel Millman.