Actualidade

Os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China e os 20 anos da transferência de Macau vão ser assinalados, em 2019, com um jogo de futebol entre as duas seleções, anunciou hoje o Governo de Macau.

Em comunicado, o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que as duas datas redondas, que coincidem em 2019, vão ser celebradas "através do desporto, nomeadamente de um jogo entre as seleções chinesa e portuguesa a realizar em Macau".

O jogo foi anunciado durante um encontro do secretário Alexis Tam com o ministro da Educação português, Tiago Brandão Rodrigues, na quarta-feira.