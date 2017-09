Actualidade

O Benfica disse hoje que a tomada de posição de Fernando Gomes sobre "o ambiente que se vive no futebol português" era "há muito expectável", e que espera que "seja consequente e produza resultados concretos".

Numa nota publicada na sua página oficial, o clube 'encarnado' descreve o ambiente que entende que se vive, deixando algumas 'farpas' e considerando que se tem assistido a "diversos crimes a serem praticados com todo o à-vontade na praça pública".

"Desde ameaças, coações e difamações constantes a agentes desportivos, passando pelo furto e pela divulgação pública de pretensa correspondência privada, com campanhas negras de calúnias e insinuações, e face à inércia com que as mais diferentes entidades e autoridades têm assistido a tudo isto, há muito que era expectável uma tomada de posição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol", refere a nota do Benfica.