OE2016

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu hoje em baixa o valor do défice de 2016, de 2,1% para 2% do PIB, devido a uma revisão contabilística que permitiu uma melhoria do saldo em 57 milhões de euros.

Hoje, o INE remete ao Eurostat a segunda notificação de 2017 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), revendo os valores do défice de 2015 e de 2016 face à notificação anterior e mantendo as metas orçamentais do Governo para este ano.

Comparativamente com a notificação anterior, remetida em março, os valores relativos aos anos 2015 e 2016 "apresentam revisões que decorrem da incorporação de nova informação, em que os dados de 2015 têm agora uma natureza final e os relativos a 2016 uma natureza provisória".