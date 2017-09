Actualidade

O líder do PCP desejou hoje um "bom começo" no descongelamento das carreiras da função pública e do setor empresarial do Estado, "já em 2018", sem definir qualquer prazo-limite para o processo.

"Não colocando o 'tudo ou nada', mas tem de haver uma evolução já em 2018 dessa questão. Não quantificamos, não calendarizamos", afirmou Jerónimo de Sousa, entre "arruadas" autárquicas em Alcácer do Sal e Grândola, dois municípios presididos pela CDU, que junta comunistas, ecologistas e cidadãos independentes.

O Governo garantiu na quinta-feira que o descongelamento das progressões das carreiras, em 2018, beneficiará "a maioria" dos funcionários públicos e o processo será concluído "em poucos anos", tendo o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) revelado que este será feito entre 2018 e 2021.