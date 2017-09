Actualidade

O treinador do Moreirense, Manuel Machado, disse hoje que sábado quer discutir o resultado perante um Sporting "menos lírico e menos atrevido, mas mais pragmático", num jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa em futebol.

"Este é um Sporting muito mais pragmático e muito mais realista em relação ao Sporting da época anterior ou de há duas épocas. É um Sporting menos lírico e menos atrevido, mas mais pragmático. Mas, também temos a certeza que nenhuma equipa ganha eternamente e há sempre um dia em que as coisas correm menos bem", disse o técnico dos minhotos, NA conferência de imprensa de antevisão da partida.

Manuel Machado garantiu que o Moreirense, que segue em 16.º lugar, com cinco pontos, tem "ambição" para ganhar aos ?'leões', que lideram, ao lado do FC Porto, o campeonato, com 18 pontos, e ainda não perderam qualquer jogo.