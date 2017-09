Actualidade

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) elogiou hoje a "coragem" do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, ao "tomar posição sobre o clima de 'guerrilha'" que considera estar a perturbar a modalidade.

"Saudamos a coragem do presidente da Federação Portuguesa de Futebol para tomar posição sobre o clima de 'guerrilha' no futebol português, que compromete o normal funcionamento das competições em Portugal, a sua imagem e, direta ou indiretamente, o trabalho de todos os agentes desportivos, entre os quais os jogadores", observou o SJPF, em comunicado.

O SJPF "apoia integralmente" o teor do texto de Fernando Gomes, no qual o presidente da FPF alerta para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e do Estado.