Actualidade

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, considerou hoje que "ainda não é o momento" de falar sobre uma remodelação na Proteção Civil, após o comandante nacional ter abandonado o cargo.

"Ainda não é o momento para estarmos a falar sobre isso, como é do domínio público o comandante nacional pediu a sua exoneração, a qual foi aceite. Neste momento temos o segundo comandante a assumir interinamente as funções de comandante nacional e, no seu momento, são tomadas as devidas decisões", disse.

A ministra, que falava aos jornalistas em Portalegre à margem da cerimónia de Compromisso de Honra de 319 guardas provisórios da GNR (273 homens e 46 mulheres), disse ainda "não há novidades" em relação aos relatórios sobre os incêndios florestais.