OE2017

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, considerou que os números hoje divulgados sobre o défice e o crescimento são "os esperados", desejou que possam ser melhores e saudou a revisão em alta do crescimento em 2015.

"Os dados que foram agora divulgados pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] não trazem grande novidade, não trazem um dado que não fosse esperado", considerou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas à margem de uma ação de campanha autárquica na Batalha.

Por outro lado, salientou, os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que a economia em 2015 - último ano do Governo que liderou - foram de 1,8% em vez do 1,6% até agora registado.