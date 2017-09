Incêndios

O secretário de Estado das Florestas anunciou hoje que 20 entidades apresentaram candidaturas no valor de 10,2 milhões de euros para estabilização de emergência de solos dos territórios afetados pelos incêndios de junho na região Centro.

Ao todo, nove municípios, três assembleias de compartes, uma cooperativa de proprietários florestais e sete juntas de freguesia apresentaram candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 para avançarem com ações de "estabilização de emergência" pós-incêndio, disse à agência Lusa o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que visitou hoje a estação-piloto para a recuperação das áreas ardidas, situada no Baldio de Alge, na fronteira entre os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, distrito de Leiria.

"Numa primeira fase, vai atuar, sobretudo, no controle da erosão de solos e intervenção para proteger as linhas de água. E a segunda fase será aquilo que é a recuperação da área ardida, com a recondução da floresta", explanou.