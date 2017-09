Incêndios

O secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho específico para a recuperação de áreas ardidas para garantir um trabalho de continuidade.

"A visão, acima de tudo, é sermos capazes de constituir aqui [na zona afetada pelos incêndios de Góis e Pedrógão Grande] um grupo de trabalho", coordenado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que aborde "especificamente a recuperação de áreas ardidas com continuidade", afirmou Miguel Freitas, que falava durante a visita à primeira estação-piloto para a recuperação das áreas ardidas, situada no Baldio de Alge, na fronteira entre os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

O grupo de trabalho, para além do ICNF, vai contar com a participação das organizações de produtores florestais, gabinetes técnicos florestais dos municípios, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) e quatro instituições do ensino superior: a Escola Superior Agrária de Coimbra, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).