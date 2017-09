Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira manifestou hoje esperança em poder consolidar o momento positivo da equipa na I Liga de futebol diante do Benfica, relativizando o momento dos tetracampeões nacionais, na sétima jornada, no sábado.

Na conferência de antevisão ao jogo no Estádio da Luz, Vasco Seabra disse "não contar muito com o momento do Benfica, uma equipa recheada de bons executantes e com um público que apoia e entusiasma durante o jogo", procurando, antes, prolongar a prestação positiva do Paços nos últimos jogos no campeonato.

"A pressão será sempre mais significativa perante o que vão ser as incidências. O nosso objetivo é procurar olhar o jogo com vontade de o disputar, sermos capazes de defender com as linhas o mais afastadas da nossa baliza e procurar chegar também à baliza adversária", disse Vasco Seabra.