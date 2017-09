OE2017

A Comissão Europeia escusou-se a comentar os dados sobre o défice português no primeiro semestre, reservando uma posição para quando tiver em sua posse o projeto de Orçamento do Estado para 2018, que Portugal deverá apresentar em Bruxelas em outubro.

"A Comissão analisará os esboços de planos orçamentais para 2018 dos Estados-membros da zona euro, incluindo em Portugal, quando forem submetidos em outubro, como parte do processo normal do semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais, disse hoje à Lusa um porta-voz do executivo comunitário.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que o défice orçamental foi de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre deste ano, um valor que é inferior aos 3,1% registados no período homólogo e que não conta com efeito da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) - cujo impacto contabilístico ainda está a ser discutido entre o INE e a autoridade estatística europeia, o Eurostat.