Actualidade

A obra completa de Agustina Bessa-Luís vai continuar a ser reeditada, a par do lançamento de um inédito, da organização de debates, exposições, da projeção de filmes e da elaboração de uma biografia, tudo até novembro.

O pretexto é o 95.º aniversário da escritora, que se assinala no dia 15 de outubro, e as iniciativas são da editora Relógio d'Água, com várias parcerias, a propósito do relançamento de toda a obra de Agustina Bessa-Luís.

"Ainda esta semana sairá 'Vale Abraão', de Agustina Bessa-Luís, com prefácio de António Lobo Antunes e na próxima semana o livro 'Fanny Owen', apresentado por Hélia Correia, e, até meados de outubro, 'O Mosteiro', com introdução de Bruno Vieira Amaral", revelou à Lusa Francisco Vale, editor e fundador da Relógio d'Água.