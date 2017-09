Actualidade

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, homenageia o filósofo, ensaísta e professor universitário Delfim Santos, na próxima segunda-feira, com a exibição do filme "Aldeia Branca", de Leopold Lindtberg, sobre crianças refugiadas, no contexto da II Guerra Mundial.

A obra, uma coprodução anglo-suíça do início da década de 1950, tem como ponto de partida os Alpes, lugar onde se reúnem sobreviventes do conflito e uma história de amor entre dois instrutores do campo que acolhe crianças. Porém, o centro do drama prende-se com a instrumentalização das personagens, por parte dos poderes políticos - "e de quem sofreu com eles", escreve a Cinemateca - e com "as jovens vidas que se veem sem raízes", num continente ainda marcado pela "maior das feridas".

O filme "Aldeia Branca" foi selecionado para o Festival de Cannes, em 1953, estreado em Portugal um ano depois e faz parte do núcleo de ensaios de Delfim Santos dedicados ao cinema, que também integra a reflexão sobre títulos como "O Terceiro Homem", de Carol Reed, "The River", de Jean Renoir, "Umberto D.", de Vittorio De Sica, e "Anos Felizes", de William Wellman, entre outras produções.