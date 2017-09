Autárquicas

O presidente do PSD defendeu hoje que até a receita socialista "de pôr o Estado a gastar mais" está a falhar, alertando que o crescimento do investimento público no primeiro semestre está muito aquém da meta orçamental.

Num almoço com autarcas e empresários na Golpilheira (freguesia do concelho da Batalha, Leiria), Passos Coelho voltou a referir-se aos dados hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular aos do investimento público.

"Nos primeiros seis meses do ano, metade do ano, só cresceu 1,2% em relação ao ano anterior. Sabem quanto é que no Orçamento do Estado se prevê que cresça em relação ao ano passado? Mais de 21%", alertou.