Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, propôs hoje à União Europeia (UE) um período de transição de dois anos após a saída britânica do bloco comunitário, processo conhecido como 'Brexit', num discurso proferido em Florença (Itália).

Durante este período de transição, as relações entre a UE e o Reino Unido permanecerão inalteradas, de forma a assegurar uma saída "harmoniosa e ordenada" do país do bloco comunitário, indicou Theresa May.

Este discurso de May em Florença era aguardado com grande expetativa.