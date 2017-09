Actualidade

A taxa de poupança das famílias manteve-se em 5,2% do rendimento disponível no ano acabado no segundo trimestre de 2017, igual à observada no ano concluído no trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de poupança das famílias manteve-se em 5,2% do rendimento disponível, igual à observada no trimestre anterior", adiantou o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, referindo também que a despesa de consumo final e o rendimento disponível registaram variações idênticas (0,9%).

Já a capacidade de financiamento das famílias estabilizou em 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano acabado no segundo trimestre de 2017, associado à estabilização da poupança corrente, "refletindo sobretudo a semelhança entre o aumento da despesa de consumo final e o aumento do rendimento disponível".