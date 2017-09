Actualidade

O presidente da República considerou hoje que os números do crescimento económico são "magníficos", que um défice de 1,9% é uma "notícia muito boa", mas alertou que estes dados devem ser encarados com "bom senso".

"Já nem é boa notícia, é uma magnífica notícia o haver um crescimento no segundo trimestre de 3%, já está mais próximo daquilo que eu considero que é aquilo para que devemos apontar para haver equilíbrio financeiro, para haver emprego. Para haver a justiça social nós precisamos de crescer a 3% ou mais", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, à margem de um almoço com jovens que "nasceram do lado em que não há sol", na associação Arco Maior.

Já sobre os números do défice, o chefe de Estado considerou que "a notícia é muito boa" para o país: "Quer dizer que de 3,1% passamos para 1,9%, o que significa que em vez de termos 2% como tivemos no fim do ano anterior podemos ter 1,5%, não sei se um bocadinho menos mas 1,5% este ano", argumentou.