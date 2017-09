OE2017

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que, depois das "boas notícias" da execução orçamental, este é momento de realizar "o investimento público que estava previsto" e que, apesar de cabimentado, está parado.

"Os dados da execução orçamental mostram que a meta do défice é alcançada mais rapidamente do que estava previsto porque houve crescimento económico, ou seja, aumentam os impostos de receita de consumo e aumentam as contribuições para a Segurança Social", disse Catarina Martins aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Famalicão, distrito de Braga.

"Este é o momento de retirar a consequência e de executar a despesa que está prevista em investimento público. As contas públicas mostram que isso é possível, é desejável. Se temos boas notícias, façamos mais pelo país", apelou.