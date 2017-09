Actualidade

O FC Porto atacou hoje o Benfica, depois da concordância que o clube da Luz demonstrou com as palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acusando os 'encarnados' de hipócritas.

"O FC Porto lamenta que, mais uma vez, usando da mais requintada hipocrisia, o SLB (Benfica) tenha aproveitado a nomeação do presidente da FPF para a comissão executiva da FIFA para cavalgar o apelo à concórdia que Fernando Gomes lançou na edição de hoje da imprensa desportiva, a partir da sua nova posição de relevo no plano do futebol internacional e com a qual o FC Porto já se tinha congratulado publicamente", refere o clube.

Num comunicado de quatro parágrafos, o FC Porto refere o Benfica em três deles, sempre com críticas, para no último lembrar à FPF a necessidade de tornar "legais claques disfarçadas de grupos organizados de adeptos, o que tem permitido aos dirigentes alienar responsabilidades".