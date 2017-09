Actualidade

Jorge Jesus disse hoje que não poupará jogadores no encontro da sétima jornada da I Liga de futebol frente ao Moreirense a pensar nos encontros diante de Barcelona e FC Porto, referentes à Liga dos Campeões e campeonato.

O treinador do Sporting explicou que as escolhas para cada 'onze' inicial são pensadas consoante o adversário, frisando que só depois do encontro de Moreira de Cónegos, no sábado, começará a preparar os desafios com o Barcelona para a 'Champions' e com o FC Porto na ronda seguinte do campeonato.

"As minhas decisões são jogo a jogo. Não olho para o jogo que vem a seguir. Nós fazemos as escolhas de acordo com a estratégia de cada jogo e não havendo problemas físicos com os jogadores", começou por argumentar, referindo: "Amanhã [sábado], vamos à procura daqueles que estão em melhores condições e só depois vamos pensar nos outros jogos."