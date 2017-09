Actualidade

O Ministério da Saúde mantém a esperança de conseguir negociar com os sindicatos médicos afim de evitar uma nova greve já anunciada, uma vez que há apenas dois pontos de discordância nas negociações.

O secretário de Estado da saúde, Manuel Delgado, afirmou aos jornalistas que houve dois temas que foram acordados na reunião de hoje com os dois sindicatos médicos.

Um prende-se com a redução de 200 horas para 150 horas anuais obrigatórias de trabalho extraordinário. Assim, a partir de janeiro do próximo ano, os médicos passarão a ter de cumprir apenas as 150 horas.