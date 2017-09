Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, convocou hoje 20 jogadores para a receção de sábado ao Paços de Ferreira, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.

Na lista, realce apenas para o regresso do jovem médio Diogo Gonçalves, enquanto o defesa-central Jardel e o médio Fejsa, que regressaram aos eleitos a meio da semana no jogo para a Taça da Liga - Jardel jogou, Fejsa não entrou -, mantêm-se nas escolhas do técnico 'encarnado'.

O Benfica, quarto classificado da Liga com 13 pontos, recebe, pelas 20:30 de sábado, o Paços de Ferreira, 11.º com seis, em jogo da sétima jornada da prova, com arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.