O treinador do Benfica rejeitou hoje um cenário de crise nos 'encarnados' devido aos últimos resultados e ao momento da equipa de futebol, e considerou que "em crise está que não ganha há muitos anos".

Rui Vitória, que falava na antevisão da partida com o Paços de Ferreira, referente à sétima jornada da I Liga portuguesa, foi confrontado com as palavras do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que na quinta-feira afirmou que "a crise do Benfica está à vista de todos".

"Estamos a falar de três jogos em três competições diferentes [Liga dos Campeões, campeonato e Taça da Liga]. Esses resultados não nos tiraram dos nossos objetivos. Se me falassem em três derrotas no campeonato ou na Liga dos Campeões, era diferente", começou por dizer, em conferência de imprensa.