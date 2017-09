México/Sismo

O sismo de magnitude 7,1 registado na terça-feira no México causou até agora 292 mortos e há ainda 42 pessoas desaparecidas, segundo um balanço atualizado hoje pela Proteção Civil mexicana.

Três dias depois do sismo, o balanço de vítimas mortais situa-se nas 292, das quais 154 registaram-se na Cidade do México, 73 em Morelos e 45 em Puebla, as localidades mais afetadas.

De acordo com aquela autoridade, o número de cidadãos desaparecidos desceu de 200 para 42 e as operações de busca irão continuar até as autoridades terem a certeza de que não há sobreviventes entre os escombros.