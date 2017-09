Actualidade

O líder comunista voltou hoje a pedir mais votos na CDU para fortalecer a "luta" pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como fazem médicos e enfermeiros, os quais considera estarem também a defender aquele serviço público.

Num jantar-comício em Santiago do Cacém, no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de 01 de outubro, Jerónimo de Sousa declarou a solidariedade com as reivindicações e posições de médicos e enfermeiros, protagonistas recentes de greves por melhores condições de trabalho.

"Por insistência da CDU foi possível contratar mais médicos e enfermeiros para o SNS, mas a falta de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, a degradação e o encerramento das instalações e serviços, bem como as intermináveis listas de espera, não acabaram e tornam-se ainda mais insuportáveis, quando largas camaradas da população portuguesa vivem numa situação de grandes dificuldades económicas", afirmou o membro da coligação autárquica que junta comunistas, ecologistas e independentes (CDU).