Autárquicas

O final de uma ação de campanha do presidente do PSD em Pombal, uma visita à feira de artesanato e tasquinhas, ficou hoje marcada por momentos de tensão devido ao cruzamento com apoiantes do candidato independente no município.

Antes da chegada de Passos Coelho ao recinto, dezenas de militantes e apoiantes do PSD envergavam t-shirts cor de laranja, a tradicional cor do partido, enquanto outras dezenas vestiam t-shirts azuis, com a cara estampada do candidato independente Narciso Mota, antigo presidente de Câmara pelos sociais-democratas.

No entanto, poucos minutos antes da entrada do líder do PSD no recinto, esses apoiantes do candidato independente entraram na feira e não se voltaram a cruzar com Pedro Passos Coelho, que visitou o recinto durante hora e meia, até ao final, na sala onde decorre o jantar.